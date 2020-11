PS5, vendite superiori a PS4 nei primi due trimestri: ecco le previsioni di Sony

Le vendite di PS4 saranno superiori rispetto a quelle di PS4 nel periodo di lancio, ovverosia tra la fine del 2020 e il primo trimestre del 2021: stavolta a dirlo sono le previsioni fiscali di Sony.

Se infatti Jim Ryan aveva previsto di vendere 7 milioni di PS5 entro la chiusura dell'anno fiscale, che termina appunto a marzo 2021, le stime dell'azienda sono ancora più ottimiste.

Nel documento, anticipato dal CFO Hiroki Totoki in un report per gli investitori, si parla infatti di 8,25 milioni di PlayStation 5 entro il primo trimestre del 2021 contro i 7,6 milioni di PlayStation 4.

Si tratta di numeri che, per stessa ammissione di Sony, sarebbero potuti essere ancora migliori in una situazione normale e non nel mezzo di una pandemia internazionale.

Come sappiamo, l'emergenza sanitaria ha influenzato pesantemente la capacità produttiva anche delle nuove console per via del fatto che le aziende della filiera hanno dovuto chiudere per settimane.

"Ci aspettiamo un ottimo lancio di PS5 grazie a una line-up di grande richiamo, alla forza del brand PlayStation, all'ecosistema software preesistente e alla solidità della nostra community di giocatori", ha dichiarato Totoki.

"La nostra strategia è di far salire le vendite e i profitti attraverso un maggiore coinvolgimento degli utenti proprio grazie alle grandi esperienze di gioco su PS5."

"Puntiamo ad accelerare la crescita delle vendite ricorrenti e dei profitti espandendo la portata della community attraverso un ulteriore rafforzamento dei servizi da qui in avanti."