PS5: Sony prevede di vendere 7 milioni di console nell'anno fiscale

In una recente intervista con il sito coreano Naver Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, ha detto che la sua compagnia si aspetta di vendere ben 7 milioni di PS5 entro la fine di quest'anno fiscale. In altre parole il colosso giapponese punta a piazzare quasi due milioni di console al mese da metà novembre fino al 31 marzo 2021.

Numeri che gli hanno fatto affermare che Sony si aspetta di fare meglio di quanto fece PS4 durante il suo primo anno fiscale. Un obiettivo ambizioso, dato che nel 2014 bastarono pochi mesi a Sony per accumulare il primo e decisivo vantaggio nei confronti di Xbox One.

Ryan, quindi, si dimostra molto sicuro di come sarà accolta la sua console durante i primi mesi di vita e, nonostante l'agguerrita concorrenza di Microsoft, è pronto a bissare la partenza a razzo di PlayStation 4.

Nella stessa intervista Ryan ha sia ribadito che Sony non ha "cambiato il numero di PlayStation 5 prodotte dopo che la console è entrata in produzione di massa", sia detto che il prossimo 7 ottobre si aprirà il secondo round di prenotazioni di PS5 in Corea del Sud, nazione che ricordiamo essere una delle poche a poter vendere la nuova console di Sony a partire dal 12 novembre assieme a USA, Giappone, Canada, Messico, Australia e Nuova Zelanda.

Cosa ne dite? Sarà fatto un secondo round anche da noi?