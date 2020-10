PS5 venderà più di PS4 nel suo primo anno fiscale, secondo Jim Ryan

PS5 venderà più di PS4 nel suo primo anno fiscale. A crederlo è Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment, che ne ha parlato in occasione di un'intervista con la stampa coreana. Annunciato anche che il 7 ottobre a mezzogiorno si aprirà il secondo round di preordini in Corea, per la gioia di chi non è riuscito a bloccare una PS5 durante il primo.

Solo il tempo potrà dirci se Jim Ryan ha ragione o torto. Indubbiamente c'è grande eccitazione intorno a PS5, con la prima tornata di prenotazioni che ha fatto segnare il tutto esaurito nel giro di pochissimi minuti. La fame di nuova generazione è tanta e Sony è in una posizione invidiabile per affrontarla, posizione guadagnata sul campo grazie all'ottima gestione della generazione PS4.

Del resto è anche giusto che il presidente di una multinazionale provi a galvanizzare l'ambiente in vista di un momento così importante, puntando verso l'alto. Detto questo, per avere dati certi sull'andamento delle vendite di PS5 bisogna attendere il rapporto finanziario dell'anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2021 e che arriverà diverse settimane dopo, quindi c'è tempo.