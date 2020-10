Super Dragon Ball Heroes: Goku e Vegeta in Forma Berserk si mostrano in un video

Probabilmente non tutti ne conoscono l'esistenza, anche perché si tratta di uno stato non canonico, ma Super Dragon Ball Heroes ha introdotto - tra le altre cose - una Forma Berserk per alcuni guerrieri. Anche per Goku e Vegeta, a quanto pare: continuate a leggere se volete saperne di più. Oppure interrompete qui la lettura, se non amate anticipazioni di alcun tipo.



Anticipazioni per modo di dire, poi: dopotutto l'anime di Super Dragon Ball Heroes sta mostrando trasformazioni, tecniche e nemici noti ormai da anni nel paese del Sol Levante. Sia come sia: uno dei più recenti episodi ha mostrato la Forma Berserk di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Una volta raggiunto il Super Saiyan God Super Saiyan, insomma, i due protagonisti hanno ottenuto un cambiamento aggiuntivo, contraddistinto dall'aura nera e dalla perdita delle pupille.



Si tratta di un'evoluzione negativa, di una forma oscura indotta da Fu, il nemico principale del nuovo arco narrativo. Avevamo già visto in azione la potenza Berserk in Cumber, il Saiyan Malvagio, e pare che adesso Fu sia in grado di trasformare anche altri guerrieri senza troppa difficoltà, persino Goku e Vegeta. In Forma Berserk i due perdono la propria coscienza e il controllo di sé, acquistando però della potenza aggiuntiva.



Il dettaglio interessante è che, nonostante l'alterazione, Goku e Vegeta sembra siano stati in grado di concentrarsi comunque sul nemico comune Fu. Il video qui di seguito riportato, dalla durata di alcuni minuti, vi aiuterà a capire meglio di cosa vi abbiamo parlato. Invece, lato ufficiale questa volta, nel manga di Dragon Ball Super Goku ha finalmente ottenuto l'Ultra Istinto: potrebbe essere pronto per la sua rivincita con Beerus.

Goku and Vegeta go berserk but they manage to concentrate on Fuu#SDBH pic.twitter.com/PBOtRmkZqp — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) September 30, 2020