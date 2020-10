Xbox Game Studios, tanti i giochi lanciati nel 2020, tanti quelli in arrivo

Gli Xbox Game Studios hanno lanciato la bellezza di dieci nuovi giochi nel 2020, con il futuro che si prospetta ancora più ricco. Il dato è stato ricordato da Microsoft, che ha svelato alcuni dei numeri fatti dai suoi team, probabilmente per smontare il mito della mancanza di giochi first party per Xbox e, più in generale, per Xbox Game Pass.

I giochi lanciati quest'anno dagli Xbox Game Studios sono: Age of Empires III: Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Gears Tactics, Grounded, Halo: Combat Evolved Anniversary su PC, Halo 2 Anniversary su PC, Halo 3 su PC, Halo 3: ODST su PC, Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, The Bard's Tale Remastered, Tell Me Why e Wasteland 3, di cui dieci completamente nuovi.

Anche chi si lamenta della qualità delle produzioni degli XGS dovrebbe guardare meglio ai numeri. Microsoft ha infatti sottolineato come alcuni di questi giochi abbiano ricevuto giudizi molto positivi dalla stampa, quando non entusiastici. Ad esempio Ori and the Will of the Wisps ha una media voto di 90, Microsoft Flight Simulator di 92 e Wasteland 3 di 86.

Ma ci sono anche altri dati interessanti da valutare, come gli 1,66 miliardi di ore di gioco complessive passate dai giocatori con i titoli XGS, il milione di giocatori raggiunto da Grounded (non male per un gioco che molti avevano etichettato come una schifezza ancora prima di provarlo), i 26 milioni di voli fatti in Microsoft Flight Simulator, per più di un miliardo di miglia percorse e, guardando indietro, i 15 milioni di giocatori raggiunti da Sea of Thieves, che diventa più bello di aggiornamento in aggiornamento.

Microsoft ha anche voluto ricordare che recentemente ha annunciato cinque nuovi giochi in produzione negli Xbox Game Studios che, con quelli già annunciati, fanno dieci titoli in arrivo nei prossimi mesi / anni: Halo Infinite, Fable, Forza Motorsport, Avowed, Senua's Saga: Hellblade II, Everwild, State of Decay 3, As Dusk Falls, Psychonauts 2 ed Age of Empires IV.

Considerando che presto anche Bethesda potrebbe annunciare qualcosa e che ci sono ancora molti progetti da svelare in lavorazione presso gli XGS, è facile convenire che la generazione di Xbox Series X potrebbe essere la più ricca di titoli prodotti da Microsoft di sempre.