Call of Duty: Warzone: l'AS VAL ha bisogno di una patch, e subito per i giocatori

La Stagione 6 di Call of Duty: Warzone è cominciata da circa una settimana, e a cominciare sono anche i soliti problemi di "transizione". Per esempio relativi alle nuove armi di gioco: avete dato un'occhiata, a ciò che è possibile combinare con l'AS VAL?



Questo nuovo fucile d'assalto, l'AS VAL, ha bisogno di una patch: e questa patch deve arrivare subito. Almeno questo è il parere dei giocatori di Call of Duty: Warzone, che hanno notato negli ultimi giorni veri e propri "abusi" nell'utilizzo del fucile.



Non si tratta semplicemente di saper riconoscere le armi più forti di Call of Duty: Warzone. A causa di un glitch, infatti, l'arma sarebbe in grado di attraversare persino i muri degli edifici, anche due di seguito, colpendo comunque il bersaglio. Inizialmente i giocatori credevano che si trattasse semplicemente di un'arma potente, ma non è così: un errore di programmazione, un glitch, sta rendendo l'AS VAL ben più potente di quanto previsto. Colpi penetranti come il suo molto semplicemente non possono essere fermati, e ciò comporta squilibri nel bilanciamento delle partite di Call of Duty: Warzone.



Per ora presso gli sviluppatori di Infinity Ward o Activision tutto tace, ma è ovvio che questo problema sia stato segnalato ai pieni alti: non resta che attendere una patch correttiva. Dovrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, e noi naturalmente vi terremo aggiornati.