Dreams: la patch 2.18 aggiunge nuovi strumenti, effetti e clip musicali

Media Molecule è costantemente al lavoro su Dreams, il gioco col quale creare altri giochi. Per esempio tanto che domani sarà pubblicata su PS4 la patch 2.18. Un aggiornamento musicale, dato che aggiungerà nuovi strumenti, come batterie, pianoforti e chitarre, campi a effetto e clip musicali.

Andiamo a scoprire le novità.

L'aggiornamento introdurrà anche una manciata di modifiche e miglioramenti in altre parti del Sogniverso, tra cui il VR, dove miglioreremo il sistema di etichettatura.

Questo aggiornamento include centinaia di nuovi strumenti orchestrali, oltre a favolosi nuovi sintetizzatori, nuovi kit di batterie, pianoforti, chitarre e altro ancora. Lo sviluppatore ha anche inserito alcuni organi da chiesa giusto in tempo per Halloween.

Inoltre Media Molecule ha aggiornato i campi a effetto. La pagina 'movimento' dei campi a effetto contiene nuove regolazioni che consentono di sincronizzare l'effetto al ritmo di una timeline o di uno strumento. Premete il pulsante LFO Beatsync (oscillazione a bassa frequenza) per passare da una oscillazione regolare a una che corrisponda ad una lunghezza di nota a vostra scelta. C'è anche un pulsante 'LFO bipolare'. Bipolare significa che il campo a effetto si estende tra due valori diversi da 0, come +1 e -1. In questo modo è possibile far funzionare i campi di effetti in entrambe le direzioni. 'LFO bipolare" è attivo di default e quando è disattivo, significa che un effetto di movimento si muove in una sola direzione (cioè, se si imposta il tono a +12, andrà solo su a +12, non su e poi giù a -12).

Nella pagina di regolazione delle opzioni, è ora possibile modificare l'altezza in righe (sia verso l'alto che verso il basso) dell'influenza dell'effetto. Così ora, quando si posiziona un campo a effetto su una linea temporale, si può avere il controllo totale su quali suoni influisce. Niente più timeline inutili all'interno di altre timeline per sfuggire all'influenza degli effetti.

Le clip sono il modo più semplice per fare musica in Dream. Sono loop e frasi già composte, che usano gli strumenti di Dreams, tutti realizzati nella stessa tonalità e nello stesso tempo. Potete mixare e abbinare qualsiasi combinazione di clip per creare qualcosa di unico, senza bisogno di registrare le vostre note.

Cosa ne pensate? Create musica in Dreams?