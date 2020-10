Monster Hunter Rise gira su Switch, Capcom non ha idea se la versione Pro esista

Ryōzō Tsujimoto di Capcom ha confermato che lo spettacolare Monster Hunter Rise gira su di un normale Nintendo Switch. Il dubbio era venuto osservando da una parte la qualità grafica del nuovo capitolo della serie e dall'altra pensando al fatto che non era la prima volta che le due compagnie lavoravano assieme per affiancare una nuova versione delle console con un Monster Hunter. In questo caso, però, Capcom ha detto persino che non ha la benché minima idea se la versione Pro esista o meno.

Tutto quello mostrato durante il TGS 2020, infatti, è stato filmato da una versione classica della console ibrida di Nintendo. Ecco le nostre impressioni nell'anteprima di Monster Hunter Rise. "Al momento ci sono due hardware Switch sui quali stiamo lavorando: la versione originale ha anche la modalità docking e vogliamo assicurarci che il gioco funzioni in maniera ottimale su tutte le versioni possedute dai giocatori" ha detto Ryōzō Tsujimoto a Eurogamer.

E poi ha aggiunto "Per quanto riguarda i piani di Nintendo, non possiamo assolutamente parlare al posto loro. Noi lavoriamo per far andare il gioco bene su qualunque Switch ci sia sul mercato. Anche perché, ovviamente, non abbiamo idea di quali piani Nintendo abbia per il futuro."

Cosa ne pensate? Vi sembra che Monster Hunter Rise spinga al limite le capacità di Switch?