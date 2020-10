Destiny 2: Oltre la Luce: il trailer mostra armi e armature, nuovo evento oggi

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer di Destiny 2: Oltre la Luce. Questo filmato è incentrato sulle armi e le armature che troveremo nel gioco, oltre che nel presentare il nuovo nemico che dovremo affrontare. Lo sviluppatore ha inoltre ha annunciato che oggi terrà un nuovo evento speciale.

A distanza di poco più di un mese dall'uscita dei negozi, Bungie mostra in maniera approfondita le armi e le armature che andremo a ottenere in Destiny 2: Oltre la Luce. Il trailer è narrato da quello che sarà il nemico di Oltre la Luce, ovvero Eramis, che si autoproclama il "futuro della specie" mentre mostra alcune armi ed armature rimaste impigliate sotto i ghiacci di Europa. Secondo questo personaggio la luce non splende per sempre, mentre l'oscurità è eterna.

Il trailer poi si chiude mostrando il ghiaccio che si rompe sotto gli astori di tre guardiani con il claim: "scopri cosa si cela sotto i ghiacci il 7 ottobre", ovvero oggi, quando sarà trasmesso una nuova presentazione incentrata su questa espansione.

Nel trailer, inoltre, si mostra in tutta la sua bellezza "No Time To Explain" il nuovo fucile ad impulsi esotico che sarà dato a tutti coloro che prenotano Oltre la Luce. Inoltre Bungie ha annunciato che sarà presente una classica missione per ottenere un'arma esotica, in questo caso chiamata Adore, che si dividerà in attività da svolgere nel Crogiolo, su Gambit e segli Assalti.

Nel frattempo la Festa delle Anime Perdute è partita. Ci state giocando?