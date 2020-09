Monster Hunter Rise, l'anteprima del TGS2020

Annunciato a sorpresa durante l'ultimo Nintendo Direct Mini, Monster Hunter Rise è diventato immediatamente uno dei titoli più attesi per Switch, soprattutto ora che Capcom si appresta a concludere il supporto a Monster Hunter World. Questo nuovo capitolo arriverà in esclusiva sulla console ibrida il prossimo marzo, spostando nuovamente l'attenzione dei fan del franchise sulla piattaforma Nintendo a due anni dall'uscita di Monster Hunter Generations Ultimate: affidato alle cure di Ryozo Tsujimoto e Yasunori Ichinose, rispettivamente già producer e director dell'apprezzato Monster Hunter Portable 3rd nel 2010, Monster Hunter Rise dovrebbe rappresentare l'anello di congiunzione tra la formula tradizionale e quella modernizzata in World, ma il lungo gameplay mostrato in occasione di questo Tokyo Game Show digitale ha rivelato molte più similitudini con l'ultima iterazione che abbiamo giocato su PlayStation 4, PC e Xbox One.

Insetti e libertà di movimento

Il grande protagonista di questo giocato è stato senza dubbio l'Insetto filo, un nuovo strumento che farà la parte del leone nel sistema di movimento e in quello di combattimento. Esso, in un certo senso, andrà a sostituire il rampino artiglio di Monster Hunter World, ma la verità è che questo Insetto filo è molto di più. Tsujimoto e Ichinose ci hanno infatti spiegato un po' meglio la meccanica, le limitazioni ma anche le incredibili possibilità che offre questa creaturina - chiamata Wirebug in inglese - quando premeremo il tasto per utilizzarla, proiettandola in una direzione nello spazio: raggiunta la sua massima estensione, l'Insetto filo resterà immobile e noi potremo appenderci a esso, usandolo come punto di slancio per oscillare nel vuoto o raggiungerlo con uno scatto. Questa dinamica consente ai cacciatori di muoversi nello spazio tridimensionale a trecentosessanta gradi: usandolo a ripetizione, è possibile spostarsi in volo, spiccando balzi verso l'alto o in una direzione precisa, magari per aggrapparsi a una superficie da scalare o su cui correre trasversalmente come veri e propri ninja.

Il giocato del TGS2020 risponde però ad alcuni quesiti che ci eravamo posti nella scorsa anteprima, quando ci siamo domandati, per esempio, che senso avrebbero avuto mappe interconnesse così ampie se poi fossimo rimasti ben poco tempo coi piedi per terra. Abbiamo scoperto che non potremo usare l'Insetto filo all'infinito: disporremo infatti di due cariche predefinite e ogni volta che lo useremo ne consumeremo una, quindi dovremo aspettare un breve periodo di ricarica prima di riutilizzare l'Insetto filo. Sebbene sia possibile incrementare temporaneamente il numero di cariche raccogliendo gli Insetti filo disseminati per la mappa, la limitazione costringerà comunque i giocatori a muoversi anche e soprattutto a terra, ma il producer ha promesso che le mappe nasconderanno tantissimi angoli in cui trovare risorse e materiali rari che ricompenseranno un rinnovato approccio all'esplorazione e alla sperimentazione.

Il Canyne, un nuovo compagno che potremo portare con noi insieme al solito Felyne, servirà invece a ridurre i tempi di spostamento a terra: potremo saltargli in groppa come succedeva con le cavalcature di Monster Hunter World, ma in Monster Hunter Rise avremo il controllo totale dei suoi movimenti, potremo saltare e addirittura arrampicarci sulle pareti speciali che scalano solitamente i cacciatori. Combinando le possibilità di movimento del Canyne con l'Insetto filo potremo coprire spazi ancora più ampi: per esempio, si può salire in groppa al Canyne, prendere la rincorsa, spiccare un balzo, saltare dall'animale e usare le cariche dell'Insetto filo per raggiungere una piattaforma molto distante. Il Canyne e il Felyne ci aiuteranno poi in combattimento, il primo con una funzione maggiormente d'attacco e il secondo di supporto, e avranno uno spazio dell'interfaccia completamente dedicato: potremo quindi accarezzarli e giocare con loro, anche se non ci è molto chiara l'utilità pratica di queste attività, che sembrano essere semplici e tenere animazioni.