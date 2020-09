Xbox Game Pass settembre 2020, le altre novità

Arriviamo dunque al secondo riepilogo sensibile su Xbox Game Pass per quanto riguarda questo settembre 2020 ormai agli sgoccioli ma che è stato in grado di riservare ancora delle novità interessanti nella seconda metà del mese. Una buona quantità di giochi aggiunti al catalogo per gli abbonati e un bilanciamento finalmente più equilibrato tra console e PC, considerando che anche quest'ultimo sta iniziando a ricevere aggiunte di grosso calibro a ritmo più serrato, probabilmente anche per giustificare l'entrata in vigore dell'abbonamento standard, a prezzo pieno, dopo il lungo periodo di beta del servizio. Quello che viene fuori è dunque un inizio di autunno che pare molto intenso, rafforzato ulteriormente dal recente annuncio di DOOM Eternal in arrivo il primo ottobre, che inseriremo dunque nel riepilogo sulla prima mandata di giochi del mese prossimo.



Inutile dire che questa mossa è probabilmente il primo passo simbolico dell'inserimento progressivo di Bethesda all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, visto che l'intero gruppo fa ora parte di Xbox Game Studios e i suoi giochi sono destinati ad arrivare (salvo sorprese) al day one sul servizio Microsoft. Insomma, si prospetta una notevole evoluzione nell'inserimento di giochi all'interno del Game Pass, perché con 23 team interni possiamo aspettarci, anche solo per quanto riguarda le produzioni first party, un apporto piuttosto costante di nuovi giochi nel catalogo. Visto il calibro degli sviluppatori in questione, peraltro, decade anche il timore che possa trattarsi solo o in gran parte di produzioni di dimensioni medie, visto che la quantità di team a supporto è in grado di creare una notevole continuità tra titoli tripla A e di altra tipologia, tutto questo senza nemmeno scomodare l'apporto dei giochi dai third party, che comunque continuerà ad esserci.



Black Desert - Xbox One, 12 settembre Torna a disposizione su Xbox Game Pass, dopo essere stato presente già sul catalogo e successivamente rimosso, l'ottimo MMORPG Black Desert. Si tratta di un gioco di ruolo multiplayer online sviluppato dallo studio coreano Pearl Abyss e presenta diverse caratteristiche tipiche del gusto asiatico all'interno di questo genere, tuttavia presentandosi universalmente appetibile grazie all'ampiezza delle sue ambientazioni, alla struttura aperta, all'ottimo sistema di combattimento e alla grande cura riposta nella realizzazione grafica. Sebbene siano presenti i tipici sintomi del virus da grinding selvaggio e micro-transazioni, Black Desert riesce comunque ad essere godibile anche se giocato a ritmi umani e senza ricorrere necessariamente a spese aggiuntive, anche perché il gameplay risulta particolarmente dinamico e divertente.



Stranger Things 3: The Game - Xbox One, 12 settembre Dopo essere stato rilasciato sulla sezione PC, Stranger Things 3: The Game raggiunge adesso anche Xbox One. Si tratta di un tie-in videoludico opportunamente vintage, considerando come la serie TV faccia leva proprio sulla rievocazione nostalgica, dunque il gioco è un action adventure caratterizzato da inquadratura isometrica, rappresentato con uno stile grafico che richiama la grafica in pixel tipica degli anni 90. Il gioco segue gli eventi della serie con un taglio diverso e mette il gioco di squadra tra i protagonisti come elemento principale del gameplay. Al di là del richiamo a meccaniche piuttosto classiche per questo tipo di giochi, con il senso di nostalgia rafforzato peraltro anche dal fatto stesso di essere un tie-in vecchio stile, una particolarità del gioco è il fatto di poter formare delle squadre di due giocatori per esplorare il mondo di Hawkins, risolvere enigmi e combattere i cattivi del Sottosopra, nei panni di uno dei dodici personaggi dell'amata serie.



The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - Xbox One, 12 settembre Il genere degli strategici è piuttosto ben coperto nel catalogo di Xbox Game Pass, soprattutto per quanto riguarda l'ambito PC ma con ottime introduzioni anche su console, tuttavia c'è sempre spazio per qualche nuovo esponente. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics riprende la tradizione classica degli RPG strategici ad ambientazione fantasy per mettere in scena un gioco tutto improntato sui combattimento e sullo studio tattico di questi, ma con una caratterizzazione che tende più al fiabesco. Spesso scanzonato e ironico, il gioco mette in scena la resistenza dei Gelfling contro i loro padroni oppressivi, gli Skeksis, in più di 50 battaglie a turni in stile gioco di ruolo strategico. Forse non proprio dotato di un'identità travolgente, The Dark Crystal ha comunque tutto quello che serve per far sentire a casa propria qualsiasi appassionati di questo genere, recuperando le caratteristiche classiche dello strategico a turni con qualche influsso proveniente anche dalla varietà nipponica di questo tipo di giochi.



Company of Heroes 2 - PC, 17 settembre Sempre a proposito di strategici, ma in questo caso in tempo reale, eccoci di fronte a uno più celebri esponenti in assoluto del genere in questione: Company of Heroes 2, sviluppato dalle esperte mani di Relic, comincia ad avere qualche annetto sulle spalle ma dimostra di essere ancora perfettamente godibile. All'interno troviamo due campagne che vanno da Stalingrado all'offensiva delle Ardenne, con 5 fazioni utilizzabili tra gioco in singolo e modalità multiplayer. Dopo l'enorme successo del capostipite, il secondo capitolo ha proposto una continuazione adeguata della sua struttura, anche se ha ricevuto anche numerose critiche, soprattutto per la visione considerata un po' parziale o addirittura faziosa di alcuni episodi della Seconda Guerra Mondiale messi in scena nella campagna. Rimane comunque un RTS veramente di ottima fattura, consigliabile praticamente a tutti e dunque anche a chi normalmente non è proprio un patito del genere. Si tratta peraltro dell'edizione Complete Collection del gioco, contenente anche tutte le espansioni uscite dopo il lancio originale per l'esperienza completa.



Halo 3: ODST - PC, 23 settembre La Halo: The Master Chief Collection su PC si aggiorna e si espande ancora con l'arrivo di Halo 3: ODST, spin-off del celebre terzo capitolo che mette in scena alcuni eventi della guerra contro i Covenant, indagando in particolare sugli accadimenti successivi all'invasione di New Mombasa. Per la prima volta, questo capitolo ci ha tolto dall'armatura Spartan per calarci all'interno dell'inedita posizione di un Orbital Drop Shock Trooper (ODST), un'unità scelta specializzata in missioni dietro le linee nemiche e di ricognizione. Questo rende anche alquanto diverso il gameplay, perché un ODST non può puntare sulla potenza e la resistenza degli Spartan, dovendo agire in maniera più silenziosa e tattica per sconfiggere i nemici e affrontare situazioni di minaccia. La nuova versione ha subito un aggiornamento grafico che porta la risoluzione fino a 4K con frame-rate a 60 fps, oltre ad alcune aggiunte specifiche per PC come il supporto per mouse e tastiera, regolazione del campo visivo e miglioramenti alle texture e qualità dell'illuminazione.



Destiny 2: Forsaken e Ombre dal Profondo - Xbox One, 23 settembre Destiny 2 è infine disponibile su Xbox Game Pass, completo delle maxi-espansioni Forsaken e Ombre dal Profondo, rappresentando indubbiamente un'aggiunta di notevole spessore per il servizio Microsoft. Come abbiamo detto in passato, ci si potrebbe vedere anche un simbolico ritorno di Bungie all'ovile, anche se ovviamente non è proprio questo il caso. In ogni caso, si tratta di un titolo importante per il Game Pass, perché come gioco live service è in grado di rappresentare una sorta di piattaforma costantemente supportata e aggiornata, impostata specificamente per il gioco multiplayer, ovvero caratteristiche molto efficaci per un servizio su abbonamento. Il secondo capitolo ha evoluto in maniera sostanziale il gameplay forse ancora acerbo del primo e le espansioni qui presenti rappresentano probabilmente la summa dei contenuti visti finora in Destiny 2, dunque il consiglio, anche per chi è rimasto piuttosto freddo di fronte alla nuova epopea Bungie, è di provarlo adesso che è su Game Pass, perché è facile rimanere invischiati nei suoi irresistibili meccanismi.



Night in the Woods - PC e Xbox One, 24 settembre Sebbene possa sembrare solo una tra le tante avventure narrative sorte in ambito indie, Night in the Woods rimane impresso come uno dei titoli più affascinanti e memorabili del ricco ambito a cui appartiene. È una storia di maturazione e formazione, che illustra il ritorno a casa di Mae, una giovane gatta, nella piccola città natale di Possum Springs, che rappresenta un po' la tipica cittadina di provincia ma abitata da animali antropomorfi. Partendo dunque da una sorta di fallimento come l'abbandono del college e il ritorno alla normalità provinciale, la storia si complica e approfondisce, mettendo in scena progressivamente le stranezze e i misteri che si celano sotto la facciata apparentemente banale di Possum Springs, diventando una vera e propria avventura. La storia si presta peraltro a diverse letture e tratta argomenti vari e profondi, dall'omologazione e stagnazione della realtà rurale ai problemi psicologici uniti alle difficoltà del crescere e diventare adulti. Il tutto rappresentato con uno stile grafico in 2D in grado di ricreare delle atmosfere davvero d'impatto.



Warhammer: Vermintide 2 - Xbox One, 24 settembre L'universo fantasy di Games Workshop ha dimostrato a più riprese di essere in grado di declinarsi secondo diverse prospettive e rappresentazioni, grazie alla particolarità e ricchezza del suo immaginario. Warhammer: Vermintide 2 è un altro esempio di questo eclettismo, in questo caso applicato soprattutto al gameplay e allo stile di gioco, che esula un po' dall'RPG o dallo strategico standard per mettere in scena un action game in prima persona incentrato sull'azione multiplayer cooperativa. Utilizzando cinque diversi personaggi, ognuno dotati di caratteristiche, stili di combattimento e armi diverse, ci troviamo a dover combattere le soverchianti armate del Chaos, rappresentate in questo caso da una razza di ratti umanoidi chiamati Skaven. Il gioco è ben strutturato in termini di sistema di combattimento e level design, ma va chiaramente giocato in multiplayer per essere goduto in pieno, cosa che ovviamente consigliamo di fare a tutti.