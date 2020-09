Wasteland 3: inXile è già al lavoro a un nuovo gioco di ruolo

Dopo Wasteland 3, inXile Entertainment è già al lavoro su di un nuovo gioco di ruolo. La conferma è stata data su Twitter da Brian Fargo, il capo dello studio, che non ha condiviso dettagli in merito. Ha solo parlato di un "gioco di ruolo meraviglioso" che però richiederà un bel po' di tempo per essere realizzato, visto che è ancora nelle prime fasi di sviluppo (probabilmente ancora in pre-produzione).

Del resto l'ottimamente ricevuto Wasteland 3 è uscito solo poche settimane fa, quindi non poteva essere altrimenti.

Comunque sia è rassicurante che inXile non abbia cambiato genere. Staremo a vedere cosa riuscirà a fare ora che dispone delle risorse di Microsoft. Il gioco di cui si parla dovrebbe essere il primo esclusivo per Xbox, probabilmente per le sole Xbox Series S e Series X, oltre che per PC. Se lo sommiamo ai progetti di Obsidian Entertainment (Avowed) e dell'appena acquisita Bethesda (Starfield e The Elder Scrolls 6), Xbox sembra essere sempre più la piattaforma di riferimento per gli appassionati di giochi di ruolo occidentali.

We are working on wonderful new RPG's, it's too bad they take so long to make. https://t.co/v53ZU5MIx1 — Brian Fargo (@BrianFargo) September 26, 2020