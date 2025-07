La libreria di Retro Classics per Game Pass si arricchisce di 7 giochi

Il catalogo della collezione Retro Classics per Game Pass , frutto della collaborazione con Antstream, è stata arricchita di sette nuovi giochi. In effetti, l'offerta sta diventando sempre più interessante e anche il successo non è da meno, segno evidente di come il mercato del retrogaming stia prendendo sempre più piede .

I giochi aggiunti al servizio

Retro Classics è stata lanciata a maggio con 50 giochi in totale, che spaziavano tra vari generi ed epoche. Pochi giorni fa, Antstream ha pubblicato su YouTube un video per festeggiare il superamento di quota 1 milione di giocatori. Nel frattempo i giochi erano diventati più di 60. Ora, circa due settimane dopo, sono stati aggiunti altri 7 titoli (per un totale di 72), che spaziano tra diversi generi e provengono da vari sistemi, Atari 2600 e Amiga in particolare.

Conquests of Camelot: The Search for the Grail

Caesar (1992) - Amiga

Conquests of Camelot: The Search for the Grail (1990) - Amiga

Gabriel Knight: Sins of the Fathers (1993) - MS DOS

Hard Head (1983) - Atari 2600

Okie Dokie (1996) - Atari 2600

Skate Boardin' (1987) - Atari 2600

Skeleton+ (2003)* - Atari 2600

Come saprete, non è possibile acquistare Retro Classics come un prodotto autonomo, ma bisogna abbonarsi a Game Pass per fruirne. Fortunatamente, va bene qualsiasi fascia di abbonamento.

Antstream gestisce anche un servizio in abbonamento di cloud gaming dedicato al retrogaming, chiamato Antstream Arcade.