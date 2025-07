La BBC ha parlato dell'ascesa del retrogaming, ma un dettaglio ha fatto infuriare i videogiocatori

Ieri, BBC Breakfast ha pubblicato un lungo servizio sul crescente interesse per il retrogaming , con un'intervista al CEO di UKIE, il Prof. Nick Poole OBE. Si tratta di un intervento interessante, che mostra come quello che prima veniva considerato un mercato di nicchia stia prendendo sempre più piede. I videogiocatori hanno però avuto da ridire per via di un dettaglio nella scenografia che li ha mandati su tutte le furie.

Delitto e castigo

Il servizio in sé non è stato contestato, ma la presenta di una cartuccia di Super Mario Bros. dentro un Super Nintendo non è stata accolta per niente bene.

Le reazioni sono state accese (forse fin troppo), tanto che c'è chi ha parlato di "Crimine avvistato su BBC Breakfast stamattina...", come Chris Brandrick, l'editore della newsletter di Nintendo Switch, Switch Weekly, condividendo un'immagine del servizio su BlueSky.

Un commentatore ha aggiunto: "Per i giocatori questo è un errore tanto grave quanto cercare di riprodurre un DVD su un giradischi".

Visto il rumore generato, un portavoce di UKIE ha deciso di chiarire come si è verificato l'errore, spiegando alla testata VGC che gli oggetti di scena sono stati messi in quel modo per mostrare meglio la cartuccia. "Per trasparenza, il team dello studio ha allestito l'esposizione in studio in modo indipendente e si è occupato del posizionamento delle console. Sfortunatamente, non abbiamo potuto correggerlo mentre eravamo in onda", ha dichiarato il portavoce.

Insomma, si è trattato di un errore in buona fede, fatto da chi voleva rendere la scenografia più interessante e non dare a intendere che Super Mario Bros. fosse un gioco per Super Nintendo.