Xbox Game Pass: "aggiungeremo i giochi di Bethesda su Xbox e PC", anche Starfield

A margine della notizia di oggi, Microsoft ha annunciato che "gli iconici franchise di Bethesda arriveranno su Game Pass di Xbox e PC". Ma non è solo per queste serie che Microsoft ha fatto la sua mossa, ma anche per poter ottenere tutti i grandi giochi sul quale il publisher sta lavorando, come per esempio Starfield.

La notizia dell'acquisizione di Bethesda, oltre che di quella di serie come Doom, The Elder Scrolls, Fallout, ha scioccato davvero tutti. Si parla, infatti, di una mossa in grado di sconvolgere il mercato e spaccare gli equilibri. Anche se i giochi di Bethesda non dovessero diventare esclusive Xbox Series X, infatti, l'Xbox Game Pass acquisirà sempre più valore.

Il colosso di Redmond, infatti, ha intenzione di includere i franchise storici di Bethesda all'interno dell'Xbox Game Pass console e PC. Stiamo parlando di giochi come Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored e molti altri. Ma non si tratta solo del catalogo passato: Microsoft ha comprato Bethesda per includere anche i giochi in lavorazione non ancora annunciati o mostrati, come il chiacchierato Starfield.

"Aggiungeremo gli iconici franchise di Bethesda all'Xbox Game Pass per console e PC," ha scritto Phil Spencer nel blog Xbox. "Una delle cose che mi ha più entusiasmato è vedere la roadmap dei futuri giochi di Bethesda, alcuni annunciati e molti altri non annunciati, per console Xbox e PC. Incluso Starfield, l'attesissimo gioco spaziale attualmente in sviluppo presso i Bethesda Game Studios."

