Resident Evil: Infinite Darkness su Netflix, dopo l'annuncio le prime riflessioni

Non ci si può distrarre un attimo, soprattutto nel weekend, che Capcom decide di sganciare la sua bomba con estrema nonchalance sfruttando Netflix come tramite: perché la notizia di Resident Evil: Infinite Darkness, il nuovo film in CGI dedicato alla storica serie survival horror, è arrivata proprio dai canali social del colosso statunitense (prima di essere rimosso ovunque) ed è forse questa la cosa più curiosa. Non troppo tempo fa si è parlato un po' più nel dettaglio della famosa serie live action che sarebbe sì basata sul franchise ma prenderà direzioni a prima vista completamente casuali e scollegate rispetto al lore del videogioco - già il fatto che si parli di due giovani Wesker, figlie del famoso Albert, e di New Raccoon City non fa ben sperare.

Tornando a noi, l'annuncio del quinto capitolo del filone narrativo in computer grafica è la risposta di Netflix... a se stessa. Ci ha lasciato piuttosto perplessi perché facendo un giro sui social non è stato difficile individuare l'estremo malcontento nei confronti della serie tv, un po' come quello indirizzato ai romanzi di S.D. Perry che, se non altro, si mantengono in carreggiata utilizzando personaggi e situazioni contestuali al videogioco. Avremmo dunque capito se Resident Evil: Infinite Darkness fosse stata una marcia indietro volta a sostituire la serie televisiva; in questo caso abbiamo invece due prodotti legati allo stesso franchise, facenti parte della stessa piattaforma di distribuzione, che tuttavia prendono strade diametralmente opposte e dei quali soltanto uno ingrana la giusta direzione, almeno per quanto riguarda la coerenza con il videogioco e il diretto appoggio dei fan.

Perché sebbene Resident Evil sia diventato di culto e abbia raggiunto il grande pubblico con i film di Anderson (buoni fino al secondo per poi scivolare verso un inesorabile declino), resta qualcosa legato strettamente alla sfera videoludica e che quindi attingerà soprattutto da quel bacino. Siamo contenti di questo fulmine a ciel sereno, mirato senza dubbio a capitalizzare il successo del remake di Resident Evil 2 riproponendo l'accoppiata Leon/Claire, ma non possiamo fare a meno di interrogarci sul motivo di affiancare due prodotti incredibilmente distanti tra loro sapendo che, con buona probabilità, la serie tv risulterà dimenticabile se queste sono le premesse. Sarebbe stato meglio seguire la direzione intrapresa dalla promettente "Arklay", magari perché no recuperando la stessa e riportandola in auge, ma questa è un'altra storia. Oggi cerchiamo di capire dove potrebbe andare a parare l'inatteso Resident Evil: Infinite Darkness.