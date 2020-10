NBA 2K21 su PS5 potrebbe girare a 22fps in alcune scene

Alcune analisi preliminari del trailer di NBA 2K21 per PS5 pubblicato oggi evidenziano alcuni problemi del frame rate del gioco. In alcune scene, infatti, la conta dei frame sembra fermarsi a22fps, con una fluidità che non sembra ancora pienamente ottimizzata.

Su Twitter, infatti, sono emerse delle misurazioni piuttosto preoccupanti fatte sul trailer della versione PS5 di NBA 2K21. Da queste misurazioni, infatti, emerge che il frame rate del gioco in molti frangenti non sarebbe molto stabile con alcuni cali durante la partita, ma soprattutto dei crolli fino a 22 fotogrammi al secondo durante la scena di ingresso in campo.

Come sempre occorre ricordare che si tratta di una misurazione fatta su di un trailer scaricato in qualche modo da YouTube (nonostante sia specificato che il filmato sia registrato da una versione del gioco per PlayStation 5), ma soprattutto di una versione preliminare di un gioco che ha ancora un mese di tempo per essere ottimizzato prima di arrivare nei negozi.

Inoltre, più che la potenza della console di Sony, in questo caso dovrebbe preoccupare lo stato di salute della simulazione di 2K Sports, che punta ad arrivare sulla nuova generazione di console con un motore fisico e grafico completamente rinnovato. Un salto generazionale, quindi, che potrebbe portare con sé alcuni problemi di giovinezza.

Cosa ne pensate?