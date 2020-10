Nintendo Switch potrebbe avere il modello di business di iPhone e durare per sempre

Secondo Bloomberg, Nintendo potrebbe decidere di adottare il modello di business che Apple ha perfezionato con iPhone con Nintendo Switch. In altre parole la società giapponese potrebbe decidere di immettere sul mercato nuove versioni delle sua console ibrida completamente compatibili tra di loro, così da rendere "Switch" la prima macchina da gioco a durare per sempre.

Bloomberg sostiene che questa potrebbe essere la scelta più intelligente da parte di Nintendo, dato che le consentirebbe di non intaccare l'eccezionale popolarità della sua console ibrida e di non perdere al contempo il treno dell'innovazione. Il sistema finora utilizzato, infatti, prevede cicli di 5-6 anni al termine dei quali la base installata viene azzerata e tutto riparte da zero. Soprattutto i guadagni.

Un "giochino" che non sempre è andato bene a Nintendo, dato che a volte si è trovata ad arrivare sul mercato con prodotti come Wii, il DS o Switch, ovvero macchine estremamente popolari, bilanciati, però, da fasi più oscure che rispondono al nome di WiiU e (ahinoi) GameCube.

Per questo motivo Toan Tran ha detto a Bloomberg che "creando versioni più aggiornate della stessa console la società potrebbe arrivare a vendere molte più unità nel tempo". Ma si deve trattare di un passo ulteriore oltre a quello sempre fatto dalla grande N. Ovvero non si tratta solo di aggiornare la propria console, ma di creare una piattaforma perpetua, in stile iPhone.

Ryan O'Connor, manager di Crossroads Capital, ha detto a Bloomberg che "Nintendo ha lavorato duramente per eliminare del tutto la ciclicità, creando una piattaforma per console che può durare, in modo efficace, per sempre. Ciò significa che la risorsa più preziosa di Nintendo, ovvero la sua base di utenti, non dovrà mai più essere resettata come ha fatto in passato".

Secondo questo report il primo passo sarebbe Nintendo Switch Pro, una versione potenziata dell'attuale console, che si andrebbe ad affiancare in modo "naturale" all'attuale versione di base e a Switch Lite.

Cosa ne pensate?