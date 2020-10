Among Us, l'art director di God of War lo reinterpreta in stile horror

Among Us è un gioco sicuramente molto faceto, soprattutto a guardare tutto il florilegio di meme e battute che ha fatto scaturire, ma di base è di fatto un titolo alquanto inquietante e la reinterpretazione di Raf Grassetti, art director di God of War, sembra ben cogliere questo aspetto profondo del gioco.

Grassetti non è nuovo a operazioni del genere: in passato abbiamo visto le sue illustrazioni su una grande quantità di personaggi Nintendo, nonché di Cuphead e altro, ma mai come in questo caso la reinterpretazione stilistica colpisce in maniera decisa.

Questo perché la grafica disegnata in maniera molto grezza di Among Us spinge a vederlo come un titolo allegro e vivace, senza pensare che, effettivamente, si fonda su un'idea che ha a che fare soprattutto con il thriller, quando non proprio con l'horror.

L'immagine in computer grafica creata da Grassetti coglie perfettamente questo senso profondo di Among Us, rappresentando l'impostore come un orribile alieno intendo a uccidere in maniera efferata un membro dell'equipaggio.

È in effetti una scena che si vede spesso giocando ad Among Us, ma la sua caratterizzazione standard la rende quasi un momento ridicolo, all'interno del gioco dei sospetti che sta facendo impazzire tutto il mondo. Solo che questa potrebbe essere, effettivamente, una rappresentazione più realistica di quello che siamo soliti vedere con grande leggerezza sui nostri schermi.