Baldur's Gate 3 disponibile da oggi in accesso anticipato, nuovo trailer

Baldur's Gate 3 è disponibile da oggi in accesso anticipato, come probabilmente tutti gli appassionati avranno ben notato, ma Larian Studios tiene a confermare ufficialmente l'evento con tanto di trailer ufficiale per il lancio del gioco in versione early access.

Il nuovo e attesissimo RPG è dunque disponibile in forma non definitiva su PC attraverso Steam e GOG e su Google Stadia, consentendo di provare il primo atto della storia completa, che comprende circa 25 ore di gameplay, 46.000 linee di dialogo in inglese, 600 NPC e 146 azioni e magie diverse da poter eseguire.

Presente in questa versione preliminare anche il sistema di creazione dei personaggi, che consente di costruire il proprio protagonista tra 16 razze e sotto-razze assortite, oltre a sei classi differenti ognuna dotata di sotto-classi a sua volta.

Larian tiene a specificare che questo rilascio in forma di early access rappresenta solo l'inizio del lungo percorso che porterà poi alla pubblicazione di Baldur's Gate 3 in forma completa, che richiederà ancora diverso tempo e lavoro.

Con un parassita impiantato nel cervello, il protagonista di Baldur's Gate 3 si sveglia a bordo di una Nautiloid Ship in distruzione, proprio in mezzo a un combattimento tra i Mind Flayers e i draghi rossi, tanto per iniziare l'avventura con il piede giusto. Da lì inizierà un viaggio epico che deciderà il destino dei Forgotten Realms.

Baldur's Gate 3 è un RPG basato sulla quinta edizione di Dungeons & Dragons che punta a rappresentare in forma videoludica tutta la tipica complessità dei giochi di ruolo cartacei, oltre a una narrazione di grosso calibro. Tra le caratteristiche c'è anche il multiplayer online a 4 giocatori, un sistema di combattimento a turni particolarmente elaborato, libertà di scelta in grado di influenzare il destino del mondo di gioco e un'attenzione all'approccio strategico durante il combattimento.

