Xbox: gli 8K non saranno mai lo standard dei videogiochi per Phil Spencer

Secondo il capo di Xbox, Phil Spencer, gli 8K sono molto lontani dall'essere uno standard per i videogiochi. Se mai lo saranno. Nella stessa intervista Spencer ha confessato che anche il ray tracing, per il momento, non è stato in grado di impressionare come aveva preannunciato.

Nella chiacchierata che ha avuto con Wired, il capo di Xbox si è dimostrato piuttosto dubbioso sul fatto che gli 8K possano essere uno standard per i videogiochi, perlomeno per i prossimi anni.

"Credo che gli 8K siano un traguardo a cui ambire" ha detto. "Ma le capacità grafiche dei dispositivi non sono ancora pronte. Credo che siamo distanti anni dal fatto che gli 8K siano lo standard dei videogiochi, se mai lo saranno."

Per spiegare questa affermazione Liz Hamren, head of gaming engineering di Xbox, ha detto che le persone in possesso di un televisore il 4K sono molto meno di quanto i grandi publisher sembrano pensare.

Per questo motivo meglio concentrarsi sui 4K con Xbox Series X e i 1440p con Xbox Series S e garantire "illuminazione realistica, riflessi accurati e acustica in tempo reale" come promesso a suo tempo da Microsoft.

Quando è stato incalzato sul fatto che al momento l'implementazione del ray tracing abbia fallito nel garantire questa qualità visiva, Spencer ha ammesso che "probabilmente è vero. Quando penso ai giochi nei quali il ray tracing ha migliorato drasticamente la mia esperienza come videogiocatore, i ricordi sono altalenanti."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?