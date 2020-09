PS5 ha la migliore lineup di giochi di lancio mai vista su PlayStation, secondo Jim Ryan

PS5 è caratterizzata dalla migliore lineup di giochi di lancio esclusivi mai vista nella storia delle console PlayStation, ha affermato Jim Ryan in un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz.

Di fatto, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ribadisce quanto riferito già in precedenza, quando aveva detto che PS5 avrà la lineup di giochi migliore della storia, ma in questo caso si riferisce in particolare ai giochi disponibili al lancio della console, facendo un confronto con le PlayStation precedenti.

"Ancora una volta, i Worldwide Studios dimostrano la loro eccellenza e la lineup di giochi esclusivi, sia per quanto riguarda il lancio stesso che la finestra di lancio, è di gran lunga la migliore che abbiamo mai avuto per un qualsiasi lancio di una nuova console", ha affermato Ryan.

"Abbiamo cercato di darvi un'idea di questo, avrete sicuramente notato i progressi che sono stati fatti sui giochi che abbiamo mostrato qualche mese fa. C'era della vera sostanza in quelle dimostrazioni, sono state presentazioni veramente forti e potenti", in modo da accompagnare i discorsi sul business con "dimostrazioni di grande gameplay next gen".

Tra i giochi di lancio esclusivi per PS5 ci sono Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All-Stars e Astro's Playroom, che si trova preinstallato in ogni PS5 come una sorta di introduzione alle caratteristiche del DualSense.

PS5 sarà disponibile sul mercato in Italia dal 19 novembre al prezzo di 399 euro per la versione digitale e 499 euro per quella con lettore ottico.