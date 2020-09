Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X: video sulle nuove quest per il gioco di lancio next gen

Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X torna a mostrarsi in un interessante video incentrato sulle nuove quest presenti all'interno di questa edizione rielaborata dell'originale horror in soggettiva, che si appresta ad essere un gioco di lancio per le console next gen.

Bloober Team ha pubblicato il nuovo video riportato qui sopra, nel quale gli sviluppatori commentano alcuni nuovi contenuti inseriti in Observer System Redux rispetto alla versione originale del gioco, in particolare le due nuove quest "Errant Signal" e "Her Fearful Symmetry" che ampliano la storia originale con nuove aggiunte.

Oltre alle novità sul fronte dei contenuti, Observer System Redux si distingue anche per un'evoluzione generale applicata al comparto tecnico del gioco, dalla grafica arricchita alle performance stabilizzate e migliorate, fino ad alcuni miglioramenti applicati in ambito gameplay fra qualche redesign dell'interfaccia e dei sistemi di gioco.

Tra queste novità ci sono evoluzioni applicate alle meccaniche stealth, nuovi dialoghi e possibilità di interazione e, nuove dinamiche di gioco e appunto ulteriori quest e missioni aggiuntive che seguono elementi inediti della storia.

Observer System Redux sarà un gioco di lancio per PS5 e Xbox Series X, ovvero disponibile sul mercato rispettivamente il 19 e il 10 novembre 2020, mentre la versione aggiornata verrà messa a disposizione anche su PC a prezzo simbolico. Per maggiori informazioni sulla versione originale, vi rimandiamo alla recensione di Observer.