Observer System Redux anche su PC: demo disponibile, upgrade a prezzo simbolico

Observer System Redux arriverà anche su PC e una demo del gioco è già disponibile su Steam per chi volesse provarlo prima dell'acquisto: lo ha annunciato Bloober Team.

Non è tutto: il team di sviluppo ha deciso di vendere la nuova versione della sua avventura cyberpunk allo stesso prezzo di lancio dell'originale Observer, 24,99 euro, ma chi già lo possiede potrà effettuare l'upgrade per una cifra simbolica di 5,99 euro fino al 15 settembre.

A proposito di scadenze, anche la demo non sarà disponibile per sempre: la si potrà scaricare gratuitamente dalla pagina del gioco su Steam, ma solo fino al 30 agosto.

Observer: System Redux è la versione definitiva del premiato thriller cyberpunk, rivisto ed esteso per la prossima generazione.

Gli Osservatori più navigati potranno immergersi ancor più a fondo in questa realtà distopica grazie a tre nuovissimi casi collaterali da risolvere, "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" e "It Runs in the Family", che vanno ad ampliare e arricchire la storia del gioco, consentendo allo stesso tempo di sondare tematiche stimolanti e provocatorie di un futuro che potrebbe presto divenire il nostro presente.

Inoltre, System Redux propone un gameplay ampliato, che include nuove meccaniche di gioco, nuovi segreti da svelare, meccaniche stealth rivisitate, interrogatori neurali aggiuntivi e miglioramenti della qualità dell'esperienza apportati grazie al contributo della community di Observer.