Doom Eternal per Nintendo Switch uscirà solo in digitale

Doom Eternal per Nintendo Switch è vivo e vegeto, ma uscirà soltanto in formato digitale, come confermato dal publisher Bethesda. Il chiarimento è arrivato dopo che Gamestop ha iniziato a cancellare i preordini del gioco, facendo preoccupare non poco chi lo stava aspettando. Del resto ormai le versioni PC, Xbox One e PS4 sono disponibili da mesi e della versione Nintendo Switch non si è più parlato pubblicamente, quindi è normale che molti abbiano temuto la cancellazione.

Visto il chaos creatosi, Bethesda è stata costretta a chiarire e, parlando con IGN.com, ha dichiarato che Doom Eternal per Nintendo Switch arriverà molto presto, ma sarà rilasciato solo in formato digitale, motivo che ha portato alla cancellazione dei preordini.

Difficile quantificare il "presto", ma almeno abbiamo un'informazione ufficiale sul gioco dopo mesi di silenzio, il che non è male.

Infine vi ricordiamo che Doom Eternal è uno sparatutto in prima persona, nuovo capitolo di una delle saghe classiche del genere (se non la più classica in assoluto). È anche un possibile gioco dell'anno dei Game Awards 2020 del 10 dicembre.