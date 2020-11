PS5: il Time l'ha messa tra le migliori invenzioni del 2020

La prestigiosa rivista Time ha inserito PS5 tra le migliori invenzioni del 2020, affermando parlando di un'esperienza nel complesso rivoluzionaria, pur formata da tanti piccoli avanzamenti.

"PlayStation 5 è tra le console più grandi che siano mai state realizzate; Sony aveva bisogno di più spazio per supportare titoli graficamente spettacolari come Spider-Man: Miles Morales. I giochi caricano quasi istantaneamente, grazie al disco a stato solido (SSD ndr). Il processore grafico è circa 10 volte più veloce di quello di PS4 (in realtà circa 5,5 volte, ma non sottilizziamo ndr) e permette di creare delle immagini stupende, mentre il nuovo controller è pieno di sensori per il feedback aptico che aggiungono una nuova dimensione al gioco."

Riassumendo, PS5 è piaciuta moltissimo a Matthew Gault del Time, che la considera addirittura la console più potente che sia mai stata fatta (se avete Xbox Series X siete autorizzati a sorridere, ma senza fare console war, grazie ndr)

Sicuramente è la console più desiderata del momento, capace di creare code immense anche nei negozi digitali e di mandare in tilt i negozi di elettronica di mezzo mondo.