PS5, domanda altissima nel Regno Unito, code fino a 150.000 persone

La domanda di PS5 è altissima nel Regno Unito, al punto che si stanno formando delle code virtuali enormi per averla. La sola catena Currys PC World conta la bellezza di 150.000 persone in attesa della loro console. Tanti sono i negozi online che sono dovuti correre ai ripari, per contenere l'afflusso di persone. Esattamente come sta accadendo in Italia.

Da notare che l'impennata della domanda riguarda il solo giorno di lancio, quindi non viene dal periodo in cui PS5 è stata in prenotazione. Siamo di fronte a un altro evidente segno dell'euforia da next-gen, in particolare per la console di Sony, che sta scaldando davvero i cuori e le carte di credito dei giocatori, desiderosi di averne una il prima possibile. Difficile dire quando potranno essere soddisfatti, perché le scorte per adesso sono davvero limitate.

Si parla di normalizzazione della situazione nella primavera del 2021, quando la produzione dovrebbe iniziare a stare al passo con la domanda. Intanto evitate gli scalper, se non volete spendere centinaia di euro in più per una console.