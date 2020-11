PS5 offre nuovi modi di interagire con Spotify per facilitare l'ascolto della musica

Sony e Spotify hanno lavorato insieme per integrare nel sistema operativo di PS5 il più celebre servizio di musica in streaming del mondo. In questo modo, con pochi semplici passaggi, si potranno controllare e gestire le proprie playlist o i podcast direttamente dalla console.

C'è chi ama sentire la musica del gioco e chi mentre è online preferisce ascoltare la propria musica o rilassarsi ascoltando un podcast. Per questo motivo Sony e Spotify hanno deciso di collaborare per far sì che il servizio di musica in streaming fosse parte integrante del sistema operativo di PlayStation 5.

Per esempio il Telecomando Media per PS5 ha un pulsante dedicato per Spotify e che permette di navigare facilmente tra i contenuti multimediali. Nel caso in cui non vogliate comprare un nuovo device potrete utilizzare il telefono per inviare le vostre canzoni su PS5 attraverso Spotify Connect.

Infine si potrà accedere a Spotify anche attraverso il Centro di Controllo e da qui stoppare o far avanzare la propria musica senza lasciare il gioco. Infine attraverso la nuova interfaccia grafica sarà più semplice accedere alle applicazioni multimediali e quindi a Spotify, direttamente dalla console.

Per supportare questa integrazione Spotify si impegna a crear sempre nuove playlist dedicate ai videogiochi e ai videogiocatori con colonne sonore originali o contenuti esclusivi.

