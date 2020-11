Pokémon: una sexy Ash femmina veramente straripante nel cosplay di tniwe

Viene proprio una gran voglia di Pokémon guardando l'ottimo cosplay di tniwe, che reinterpreta Ash in versione femminile e con una notevole riduzione per quanto riguarda la dimensione degli indumenti, a giudicare anche dall'immagine riportata qui sotto e tratta da Instagram.

L'espressione di Pikachu, che è poi proprio quella dei meme tipici sullo stupore, è un po' quella che sovviene vedendo la foto in questione: tniwe mette in scena una Ash Ketchum che a dire il vero ha praticamente solo il cappello in comune con l'eroe storico della serie, ma al di là della fedeltà filologica possiamo sicuramente apprezzare la qualità generale. Inoltre, segue effettivamente l'immagine che si è creata nel fandom su una possibile versione femminile di Ash, che si presenta vestita in effetti in questo modo.

C'è anche da rilevare una misura forse sbagliata per quanto riguarda il top scelto, ma sospettiamo che la cosa rientri in una precisa strategia da parte della cosplayer in questione. In ogni caso, la ragazza non vede l'ora di mostrare il photoshoot completo sul costume di Ash e sospettiamo che il desiderio sia condiviso anche da molti altri, per ora vi lasciamo a questa interessante interpretazione del protagonista di Pokémon, in attesa di vedere cosa riserverà il futuro.

