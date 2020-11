The Last of Us 2, un bel cortometraggio italiano ne ricostruisce l'atmosfera

The Last of Us 2 è un gioco in grado di smuovere anche i videogiocatori più stoici e toccare corde profonde, come dimostrano i molti tributi sempre molto sentiti da parte degli utenti e in particolare questo bel cortometraggio da parte di Bro2Play, un canale YouTube italiano che è riuscito a ricostruire in maniera notevole l'atmosfera del gioco Naughty Dog.

Intitolato Through the Valley, il video si apre con una tranquilla scena di una festa, a dimostrare la netta differenza tra il prima e il dopo l'outbreak che ha sconvolto il mondo. Il filo conduttore che lo lega strettamente a The Last of Us 2 è la canzone citata nel titolo del video, suonata da uno dei due protagonisti del filmato come Ellie fa nel gioco con la sua chitarra.

Durante i meno di cinque minuti di ripresa, i ragazzi di Bro2Play sono riusciti a ricostruire in maniera convincente le atmosfere tipiche del gioco Naughty Dog, scegliendo inquadrature, montaggio e scene in modo da rappresentare una realtà devastata dalla diffusione del Cordyceps nel mondo.

Trattandosi di una produzione amatoriale, non si tratta ovviamente di scenografie enormi e scorci urbani in rovina, ma i ragazzi sono riusciti a trovare delle ambientazioni naturali e anche alcune inquadrature urbane particolarmente azzeccate, mettendo insieme un omaggio davvero notevole.

Nel frattempo, ricordiamo che The Last of Us 2 è compatibile e aggiornato per PS5, e che con Spider-Man è tra i finalisti dei Golden Joystick Awards 2020.