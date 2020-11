Pokémon cosplay: strawberry_nyanko è una gran Pikachu

Vediamo Pikachu, uno dei Pokémon preferiti da grandi e piccini, prendere vita nel cosplay di strawberry_nyanko, che ne dà una rilettura estremamente sexy e provocante. Alla nostra sembra che il costume voglia scoppiare addosso, per così dire, vista la posa, la procace scollatura e lo sguardo ammiccante. Da quale pokeball sarà uscita?

Strawberry_nyanko scegli inoltre di fotografarsi su di un letto a gambe incrociate (opportunamente scoperte ma foderate da lunghe calze nere), con degli orsacchiotti e degli altri Pokémon sullo sfondo. Ammettiamolo: non è un cosplay particolarmente complicato, visto che la ragazza avrà acquistato il costume già bello che cucito, ma in quanti apriranno questa notizia per le cuciture?

Nel caso siate appassionati di cosplay e non possiate farne a meno, almeno per il tempo che vi serve, vi consigliamo di guardare anche il cosplay sexy di Xbox Series X, unico nel suo genere, il cosplay di Ahri da League of Legends, una splendida Aerith da Final Fantasy 7, una fantastica 2B da NieR: Automata e l'eccelsa Panterona vestita da PS5.