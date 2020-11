NieR: Automata: il cosplay di 2B di puutin_cos è da urlo

2B, la protagonista più amata di NieR: Automata, torna nel cosplay da urlo di puutin_cos. Costume a parte, la cosplayer giapponese, e chi ha collaborato con lei per realizzare il servizio fotografico, sembra aver colto la natura tragica del personaggio nato dal genio e dalle ossessioni erotiche del maestro Yoko Taro, calandolo in luoghi che hanno una forte assonanza con quelli visti nel videogioco. Anche illuminazione e colori seguono la stessa strada, tanto da creare un'armonia quasi perfetta con il costume nero del personaggio.

Insomma, cosplay non significa solo indossare un vestito simile a quello di un certo personaggio e far vedere un po' di pelle, ma anche ricercarne l'essenza calandolo in un contesto più attinente alla sua natura, esattamente ciò che ha fatto puutin_cos con la sua 2B.

