Halo Infinite sarà mostrato quando 343 si sentirà pronta, non quando sarà finito

Quando sarà mostrato nuovamente Halo Infinite? Nel suo ultimo post 343 Industries non ha dato una risposta precisa, ma ha detto mostrerà qualcosa solo quando si sentirà pronta. Questo, però, non vuol dire che quando lo farà Halo Infinite sarà pronto ad arrivare nei negozi, vuol dire semplicemente che non sarà mostrato ora.

Come tutti sanno, Halo Infinite avrebbe dovuto essere il gioco di lancio di Xbox Series X e S. Solo che le tiepide reazioni e i problemi di sviluppo legati al COVID-19 hanno costretto 343 Industries a posticipare a tempo indeterminato il gioco.

Nonostante il gioco abbia una "storia ricca", "tanti contenuti molto profondi" e sia creato da un "team talentuoso", lo sviluppatore non è ancora pronto a mostrare nulla. E visto che questa volta vuole mostrare le potenzialità del gioco, non solo annunciarle, dovremo rassegnarci ad aspettare ancora un po' di tempo.

Halo Infinite, infatti, non sarà presente ai The Game Awards del 10 dicembre e probabilmente non si farà vedere anche nelle settimane successive. Quando lo mostreranno, quindi? "Quando è pronto. Che non è la stessa cosa di dire 'quanto è finito,' ma è comunque un 'non ora'. Quando saremo vicini a mostrare qualcosa lo saprete in tempo. E le vostre domande troveranno, probabilmente, una risposta."

Prima di lanciare il gioco, infatti, Microsoft dovrà riavviare l'enorme macchina commerciale dietro il gioco, che è stata messa in ghiaccio per colpa del rinvio, ma che dovrà riattivarsi in tempo per il lancio.

Quando pensate che Microsoft farà l'annuncio?