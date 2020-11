PS5: Rick e Morty sono due improbabili testimonial in questo spot

I simpatici Rick e Morty, i protagonisti di una delle serie animate più dissacranti e divertente degli ultimi anni, sono stati scelti da Sony per fare da testimonial a PS5. Solo che, fedeli al loro personaggio, il messaggio veicolato è piuttosto improbabile e decisamente poco ortodosso.

Non è la prima volta che il simpatico due si affaccia su PlayStation. Rick and Morty: Virtual Rick-ality, infatti, è una sgangherata avventura per PlayStation VR. Qui potete trovare la nostra recensione. Questa volta, però, nonno e nipote sono i protagonisti di una breve sequenza animata prodotta direttamente da Adult Swim.

Nel video si vede il piccolo Morty che prova a presentare le caratteristiche salienti della console, mentre alle sue spalle il cinico Rick è impegnato a contare i soldi che ha preso per girare questo spot. E adesso che ha incassato il denaro è davvero poco incline ad incensare la potenza della console next-gen di Sony.

La pubblicità dura solo 30 secondi: fate prima a guardarlo rispetto al leggerne la descrizione. Cosa ve ne pare?

