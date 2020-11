League of Legends, Ahri è bellissima nel cosplay di Hane Ame

I fan di League of Legends fra voi conosceranno di certo Ahri, la volpe a nove code, e non potranno che apprezzare il bellissimo cosplay realizzato da Hane Ame.

La modella taiwanese, che ieri abbiamo ammirato alle prese con il sexy cosplay di Rangiku da Bleach, ha impiegato due settimane per completare il costume.

Lo vediamo ritratto in quattro foto sorprendentemente caste, a cui non manca un tocco di post-produzione per rendere al meglio le capacità speciali del personaggio di League of Legends.

Ahri è infatti capace di trasformare la magia in sfere di luce: una vera e propria predatrice, che divora l'anima dei suoi nemici non prima di averne manipolato le emozioni.