Google Stadia si prepara a fare sul serio, 400 giochi in sviluppo

Google Stadia sta vivendo delle chiare ed evidenti difficoltà, ma a quanto pare si prepara a fare sul serio nel 2021: ci sono circa 400 giochi in sviluppo, ha rivelato il Director of Games Jack Buser in un'intervista.

Protagonista negli ultimi tempi di varie promozioni, come i tre mesi di prova gratis su Stadia Pro per gli abbonati a Google One, la piattaforma streaming potrà finalmente vantare il catalogo che tutti si aspettavano a partire dall'anno nuovo?

"Nonostante un anno sembri un sacco di tempo, siamo solo all'inizio. Guardiamo alla distanza", ha dichiarato Buser. "Parte dell'essere nel business dello sviluppo di giochi è che richiedono tempo per essere realizzati, dunque so cosa succederà con Stadia a tre anni da oggi, a quattro anni da oggi."

"Penso a questa visione a lungo termine e a quanto sia entusiasmante: sarà davvero l'avventura di una vita. (...) Ciò che posso dirvi che è abbiamo costruito una roadmap che include circa 400 giochi attualmente in lavorazione da 200 sviluppatori."

"Quando questi titoli saranno pronti, che si tratti del 2021 o più avanti, sentirete parlare di noi molto di più rispetto ad adesso. Ci saranno più giochi e sviluppatori sulla piattaforma? Sì, assolutamente."