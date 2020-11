Stadia Pro: tre mesi di prova gratis per gli abbonati Google One, anche in Italia

Google sta regalando tre mesi di prova gratuita di Stadia Pro a tutti gli abbonati a Google One, il suo servizio in abbonamento dedicato a chi vuole avere più spazio di archiviazione per per Google Drive, Gmail e Google Foto. Dell'iniziativa si era vociferato a metà ottobre, ma ora è effettivamente partita, come possiamo testimoniare direttamente.

Sostanzialmente gli abbonati a Google One ricevono un'email con un link per ottenere il loro periodo di prova gratuito di Google Pro, oppure possono andare direttamente nell'homepage di Stadia, cliccare su Stadia Pro e quindi sul tasto per iniziare la prova gratuita. Dopo il periodo di prova si dovrà pagare il normale prezzo dell'abbonamento, 9,99€ al mese, a meno che non si decida di disdire (lo si può fare in qualsiasi momento).

Google ha aperto anche una pagina di supporto per l'iniziativa, dove vengono spiegati per filo e per segno i vantaggi e i limiti:

L'offerta promozionale di tre (3) mesi relativa a Stadia Pro è riservata ai residenti in Italia Offerta disponibile soltanto per chi non ha un abbonamento Pro attivo o non ha mai avuto un abbonamento Pro.

L'offerta può essere utilizzata durante la creazione dell'account oppure dal sito stadia.com/pro per chi ha già un account Stadia.

Devi essere un abbonato pagante a Google One o un abbonato di prova a Google One oppure far parte del gruppo Famiglia Google di un abbonato pagante a Google One.

Se non hai ancora un abbonamento Stadia Pro e riscatti l'offerta, ti viene proposta l'opzione per abbonarti a Stadia Pro con i primi tre (3) mesi senza costi aggiuntivi. Durante i primi tre (3) mesi potrai usufruire degli stessi vantaggi dei mesi successivi di abbonamento. Al momento della registrazione ti verrà chiesta una forma di pagamento valida, ma non verrà effettuato alcun addebito fino alla scadenza dei tre (3) mesi e potrai cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento. Se cancelli l'abbonamento prima del termine del periodo di tre (3) mesi, non verrà effettuato alcun addebito. Per informazioni su come gestire o cancellare l'abbonamento, visita la pagina g.co/stadia/subscriptions.