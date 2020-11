Halo Infinite "lo volevamo al lancio, arriverà quando le persone avranno le console"

Il capo di Xbox Phil Spencer, nell'ormai celebre podcast di The Verge, ha parlato anche di Halo Infinite. Ovviamente Spencer si è detto molto dispiaciuto per non aver avuto il gioco al lancio di Xbox Series X|S e aver perso un momento storico per Xbox. Però, per vedere il bicchiere mezzo pieno, il rinvio consentirà di avere il gioco "quando le persone avranno a disposizione le console".

"Avremmo voluto avere Halo al lancio," ha detto Spencer. "Pensiamo che sarebbe stato un momento storico per noi di Xbox. L'unica volta che abbiamo avuto un Halo al lancio è stato con l'Xbox originale."

Questo, però, consentirà a Microsoft di superare un lancio piuttosto complesso. "Stiamo vendendo tutte le console che produciamo," ha affermato Spencer.

"Halo è stato l'anello mancante. [..] Bonnie Ross, che gestisce lo studio, e io lo avremmo voluto. Ma alla fine credo che avremo un Halo migliore e in un periodo migliore, dato che le persone avranno la console. Ho dei buoni presentimenti. Credo che il gioco sarà migliore quando lo pubblicheremo."

"Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose," ha concluso Spencer. "Sono molto soddisfatto sulla nostra roadmap. Ma sì, sarebbe stato grande avere Halo al lancio."