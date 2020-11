MechWarrior 5: Mercenaries su Xbox Series X e Xbox One, uscita a primavera 2021

MechWarrior 5: Mercenaries approderà su Xbox Series X e Xbox One durante la primavera 2021. Non solo: il gioco farà il proprio debutto anche su Steam, GOG e Microsoft Store per quanto riguarda la versione PC.

Già disponibile su Xbox Game Pass per PC, lo sparatutto simulativo a base di mech approderà probabilmente anche nel catalogo del Game Pass per console.

Ambientato nel 3015, l'era della colonizzazione spaziale, il gioco ci proietta all'interno di un sanguinoso conflitto che si combatte ormai da 150 anni tra le fazioni in lotta per il controllo dei nuovi territori.

Le armi principali con cui si combatte questa guerra sono i BattleMech, guidati da piloti d'elite chiamati MechWarrior.

In MechWarrior 5: Mercenaries ci troviamo a interpretare un pilota alle prime armi durante la guerra, all'interno di un sistema di guida e combattimento che mischia elementi tattici e sparatutto, passando da terza persona, soggettiva e PvE per quanto riguarda la Campagna, basata su una progressione in stile carriera del pilota e guidata dalle scelte del giocatore.