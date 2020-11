Black Friday 2020: le migliori offerte su cuffie, auricolari e altoparlanti

Le offerte del Black Friday 2020 dedicate ai migliori dispositivi audio sono parte di una promozione di due giorni che ha inizio oggi 26 novembre e terminerà domani 27 a mezzanotte.

Gli sconti, a dire il vero, sono iniziati già da qualche giorno, ma per celebrare la data che da il via all'inizio dello shopping natalizio Amazon ha arricchito la lista delle offerte con smartphone, tablet cuffie da gaming, altoparlanti, una valanga di periferiche, un gran numero di monitor da gioco e diversi televisori tra cui LG CX freschi di fabbrica pensati per supportare a pieno console e schede video di ultima generazione.

Alcune offerte sono pensate per durare per l'intero evento mentre alcune saranno attive solo per la giornata di domani, ma ci saranno anche offerte dalla durata temporale limitata che, nel caso della tecnologia, saranno ovviamente segnalate dalla nostra sezione notizie. Da notare che alcuni sconti dureranno fino a lunedì 30 novembre quando arriveranno altre offerte, in buona parte dedicate all'elettronica di consumo, per celebrare il Cyber Monday 2020.

Per il Black Friday 2020, inoltre, Amazon ha una serie di offerte speciali che riguardano i servizi Amazon Kindle Unlimited, Amazon Music Unlimited e Amazon Business: