Final Fantasy 7: Aerith torna in questo elegante cosplay di musedreaming

La bella e delicata Aerith di Final Fantasy 7 è uno dei soggetti più amati da parte di tutte le cosplayer del mondo. Si tratta di un personaggio che coniuga bellezza, forza, ma anche delicatezza e con la sua storia è stato un grado di commuovere i più. La versione proposta da musedreaming prova a catturare l'eleganza di questa guerriera, con un costume sobrio e fedele a quello del soggetto originale.

Diversamente da quello che succede spesso, musedreaming non prova a realizzare una versione iper sensuale del personaggio preso ad esempio, ma si limita a riprodurre lo stile e le fattezza della co-protagonista di Final Fanstasy VII. Il risultato è piacevole, sia per l'interpretazione, sia per la resa finale piuttosto simile all'originale.

