Call of Duty Black Ops Cold War: la mappa Nuketown ’84 avrà un filtro particolare

Alcuni dataminers hanno scoperto un easter egg piuttosto interessante che sarà contenuto all'interno di Nuketown '84. Questa rivisitazione di una delle più celebri mappe multigiocatore di CoD sarà aggiunta domani in Call of Duty Black Ops Cold War, ma qualcuno è già stato in grado di visitarla ed analizzarla. Scoprendo che è dotata di un filtro grafico molto particolare, in grado di trasformare i suo colori e renderli decisamente più accesi e acidi.

Il reddotor PimpOutMyPC aveva anche creato un video nel quale ha mostrato la sua scoperta, ma è stato prontamente fatto nascondere da Activision. Da quanto visto, però, sembra che con Nuketown '84 gli sviluppatori vogliano aggiungere un filtro digitale che accende tutti i colori e fa sembrare il gioco un trip con gli acidi.

Molto anni '80, appunto, ma anche molto Blood Dragon, la celebre espansione di Far Cry 3.

Si può avere un assaggio di questo easter egg nel filmato postato su Twitter dalle stessa Activision, mentre per poter accedere liberamente a Nuketown '84 dovrete aspettare poco più di 24 ore e la mappa sarà aggiunta a Call of Duty Black Ops Cold War.

Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile per Windows PC, Xbox One, Xbox Series S & X, PS4 e PS5.