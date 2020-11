Pokémon: Misty si prepara per la piscina in questo cosplay di win_winry_

Win_winry è la protagonista di questo azzeccato cosplay di Misty, la nota capopalestra d'acqua della primissima generazione di Pokémon, oltre che comprimaria della serie animata insieme a Brock e Ash. Pokémon è una serie per i più giovani, lo sappiamo bene, ma il design e le "potenzialità" della saga sono apprezzate anche da chi ha qualche anno in più sulle spalle.

In questo caso, la cosplayer win_winry ha optato per una versione di Misty molto vicina al suo concept base: è infatti pronta per andare in piscina con il suo costume verde acqua, che richiama ovviamente i suoi Pokémon preferiti.

Possiamo anche notare che lo sfondo, un semplice panno azzurro, è stato spiegazzato: impossibile non pensare subito all'acqua, anche in questo caso. In modo semplice (e senza tutti i problemi che fotografare in acqua comporta), il fotografo è riuscito a far sembrare che questa Misty stia galleggiando sul pelo dell'acqua.

La modella e il fotografo ci permettono quindi di immaginare Misty così come non l'abbiamo mai vista: mentre si rilassa in attesa del prossimo scontro. Siamo soliti vedere i capipalestra solo durante gli scontri: i giochi non ci hanno mai realmente mostrato il "resto della giornata tipo" di un capopalestra. Come vi immaginate la loro routine?