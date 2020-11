Minecraft con Google Earth per ricreare il mondo intero nel gioco

Minecraft ha la possibilità di riprodurre il mondo intero attraverso un ingegnoso sistema che sfrutta le mappe di Google Earth per ricrearle attraverso la tipica grafica blocchettosa del gioco Mojang.

Non si tratta di una partnership ufficiale, ma dall'iniziativa di un utente in particolare, tale KevinJNguy01 su Reddit, che ha elaborato un interessante metodo per ricostruire varie location reali del mondo nella versione in stile Minecraft. Abbiamo visto in precedenza iniziative simili, come la mappa dell'Italia ricreata con grande fedeltà in gioco, o cose più particolare come l'intera regione di Kanto dei Pokémon, ma in questo caso si tratta della possibilità di ricreare l'intero pianeta Terra.

Il sistema sfrutta un programma chiamato RenderDoc che trae i dati da Google Earth e poi consente di ripulire le varie mappe in Blender, per essere poi esportate come file oggetto.

KevinJNguy01 ha spiegato che, a questo punto, usa il suo programma per convertire questi file in un pacchetto dati funzionale per Minecraft, con la necessità poi di mappare tutte le texture, con varie associazioni di colori in base ai cromatismi tipici del gioco e quelli reali.

La qualità del risultato finale dipende in gran parte da quanto le mappe originali di Google Earth siano ben dettagliate, motivo per il quale l'operazione risulta migliore con territori ben mappati come New York, Tokyo e Londra rispetto ad altre zone.

Il problema è che difficilmente tutto questo potrà essere effettuato da tutti gli utenti, anzi almeno per il momento rimarrà utilizzabile solo dal creatore del software, KevinJNguy01: questo perché l'applicazione è stata creata appositamente per raggiungere questo scopo ma non può essere distribuita al pubblico, in quanto implicherebbe un'infrazione ai termini di utilizzo dei dati di Google.