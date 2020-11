Cyber Monday Amazon 2020 con Animal Crossing: New Horizons al prezzo minimo

Animal Crossing: New Horizons è disponibile al prezzo minimo storico rilevato finora su Amazon in occasione degli sconti del Cyber Monday 2020, sostanzialmente lo stesso prezzo a cui era stato messo in vendita anche durante il periodo appena precedente del Black Friday.

Animal Crossing: New Horizons può dunque essere acquistato seguendo il link qui sotto al prezzo speciale di 44,99 euro e se vi sembra un prezzo comunque alto rispetto ad altre occasioni su altri titoli è assolutamente vero, ma forse non conoscete il modus operandi standard di Nintendo con i suoi titoli, specialmente se preziosi come questo.