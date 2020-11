Nintendo Switch, Cyber Offerte su eShop disponibili con grandi sconti per il black friday

Anche Nintendo Switch ha i suoi saldi per il black friday, con le cyber offerte ufficiali di Nintendo eShop che sono disponibili da oggi e presentano degli sconti davvero molto interessanti per i titoli della console ibrida.

Come avevamo annunciato ieri, le cyber offerte sono ora online su eShop, con sconti fino al 75% per i maggiori titoli per Nintendo Switch, tra i quali i grandi successi assoluti della console. Per fare qualche esempio, ora con i prezzi ben evidenti, possiamo trovare The Legend of Zelda: Link's Awakening al prezzo di 39,99 euro invece di 59,99, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99 euro, The Outer Worlds a 29,99 euro, The Elder Scrolls V: Skyrim a 29,99 euro, The Witcher 3 a 41,99 euro e tanti altri giochi interessanti a prezzi accessibili.

Tra gli altri, segnaliamo Spyro: Reignited Trilogy a 20,00 euro, Astral Chain a 39,99 euro, Fire Emblem: Three Houses a 39,99 euro e Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99 euro.

Tuttavia, ancora più notevoli sono gli sconti su altri giochi third party, magari di caratura minore ma protagonisti di vere e proprie occasioni in questi giorni: tanto per fare degli esempi, segnaliamo Silence a 3,99 euro (invece di 39,99), Monster Hunter Generations Ultimate a 15,99 euro, MXGP3 a 2,99 euro, Farming Simulator a 7,49 euro, Tales of Vesperia a 12,49 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 11,99 euro, Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro e tanti altri.

Per l'elenco completo con i relativi prezzi scontati e i link per l'acquisto diretto su Nintendo eShop, vi rimandiamo al sito ufficiale Nintendo.it nella sezione dedicata alla Cyber Offerte di quest'anno su Nintendo Switch.