Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 26 novembre 2020 è disponibile

Puntuali come un orologio svizzero, il gioco gratis per PC di oggi giovedì 26 novembre 2020 è apparso alle 17:00 nell'Epic Games Store. Si tratta di MudRunner, che va a sostituire Elite Dangerous e The World Next Door.

MudRunner è un'esperienza unica di guida off-road che mette i giocatori al posto di guida e li sfida a prendere il controllo di fuoristrada sbalorditivi e ad avventurarsi negli estremi paesaggi della Siberia con solo una mappa e una bussola a guidarli.

Per scaricare MudRunner basta andare a questo indirizzo.

MudRunner sarà gratuito fino al 3 dicembre 2020 alle 16:59, quando, invece, subentrerà Cave Story +.