CD Projekt, nonostante i rinvii di Cyberpunk 2077, ha i conti in attivo

CD Projekt, lo studio di The Witcher, Gwent e GOG, ha annunciato che i dati finanziari dell'ultimo quarto sono molto positivi. Merito degli ottimi risultati registrati dal negozio digitale e da Gwent, in grado di spingere le vendite, nonostante i rinvii di Cyberpunk 2077.

L'atteso gioco di ruolo di stampo futuristico, infatti, sarebbe dovuto uscire a settembre. Nonostante la sua assenza, lo studio polacco ha registrato una crescita del 13% sui ricavi totali, mentre del 57% sul profitto netto.

Come dicevamo The Witcher 3 è sempre la voce più importante nel bilancio della società, ma anche GOG.com è andato molto bene, con una crescita del 25%. Anche Gwent, zitto zitto, ha registrato un quarto molto solido. Questo consente alla compagnia di avere margine per "continuare a investire in nuovi giochi e tecnologie".

Ovviamente la compagnia si aspetta di registrare profitti molto più alti a partire dal prossimo quarto, quello di Cyberpunk 2077. Sapevate che il gioco "gira sorprendentemente bene su Ps4 e Xbox One"?

CD Projekt ha pubblicato anche un video nel quale spiega i risultati fiscali del trimestre.