Watch Dogs Legion, PS5 VS Xbox Series X: il video confronto di Digital Foundry

Watch Dogs: Legion torna sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, questa volta con un confronto diretto tra le versioni PS5 e Xbox Series X, per cercare di capire se vi siano differenze tra le due console next gen e con un approfondimento anche sulla versione Xbox Series S.

Alex Battaglia, che aveva già analizzato il ray tracing del gioco, torna dunque sul titolo Ubisoft per vedere le eventuali differenze tra PS5 e Xbox Series X nella gestione di Watch Dogs: Legion, peraltro dopo un primo confronto che aveva già visto un sostanziale pareggio tra le piattaforme, seppure con qualche caratteristica distintiva da una parte o dall'altra.

Ebbene, anche Digital Foundry propende per il pareggio, se possibile rilevando ancora meno differenze di quanto aveva fatto lo youtuber ElAnalistadeBit. "Per rispondere alla domanda più incalzante, posso confermare subito che Xbox Series X e PS5 fanno andare il gioco praticamente con le stesse impostazioni grafiche", con risultati pressoché identici.

"La qualità delle texture è la stessa, la risoluzione delle shadow map è uguale", inoltre entrambe le piattaforme utilizzano lo stesso set-up per la gestione del livello di dettaglio, con un certo pop-in visibile in entrambe le console. Sia su PS5 che su Xbox Series X la risoluzione 4K è dinamica, con discese fino a 1440p come punti minimi ma in generale un continuo passaggio tra l'80 e il 100% della risoluzione 4K, in maniera sostanzialmente uguale sulle due console next gen.

Le performance sono stabili a 30 fps su tutte e tre le piattaforme testate, praticamente senza variazioni. Per quanto riguarda la versione Xbox Series S, la risoluzione dinamica è più bassa e scende da 1080p a 900p, ma Digital Foundry fa notare quanto sia impressionante comunque l'utilizzo del ray tracing sulla console minore di Microsoft, che riesce comunque a sostenerlo bene seppure con un taglio di risoluzione sui riflessi, che passano dai 1080p di PS5 e Xbox Series X a 720p (per quanto riguarda esclusivamente i riflessi in ray tracing, si intende).