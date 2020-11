Milan Games Week: Opening Night, seguitela con noi a partire dalle 20:30

Stasera parte la decima edizione della Milan Games Week. Si tratterà di un'edizione tutta digitale che attraverso tanti ospiti, tornei e speciali proverà a non farvi sentire la mancanza di un evento dal vivo. La spettacolare Opening Night sarà stasera a partire dalle 20:30 e potrete seguirla anche attraverso il nostro canale di Twitch.

La MGW-X sarà quindi uno show digitale senza precedenti che, dal 26 al 29 novembre, porta in esclusiva su Twitch un concentrato di entertainment multi-content. L'evento unisce infatti il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo dei videogiochi, Milan Games Week, e la storica fiera dedicata all'universo dei fumetti, Cartoomics. Tre giorni, 6 canali in diretta streaming, ospiti di rilevanza nazionale e internazionale e un palinsesto ricchissimo: dal gaming in tutte le sue forme, ai comics, fino ad arrivare alla musica di Radio 105.

A dare il via a MGW-X sarà l'Opening Night di giovedì 26 novembre alle h 20:30, special guest il noto rapper Shade. Da lì in poi sarà un susseguirsi di emozioni ed esperienze uniche. Sul canale Twitch dedicato a Cartoomics un fitto programma di panel e talk, interviste e approfondimenti, giochi di ruolo e sessioni di disegno in diretta. Host d'eccezione Giorgia Vecchini, nota cosplayer a livello internazionale. Protagonisti indiscussi i grandi talenti italiani nel mondo: le migliaia di appassionati potranno ritrovarsi virtualmente nei Cartoomics Café per incontrarli e seguire i loro interventi. Autori del calibro di Sara Pichelli, Giuseppe "Cammo" Camuncoli, Marco Checchetto, Mario Alberti e Lorenzo De Felici racconteranno la loro esperienza professionale con colossi come Marvel o DC e risponderanno in diretta alle domande del pubblico. Da non perdere l'appuntamento di domenica 29 novembre alle h 16.15 con "Italian Invasion: come gli artisti italiani stanno conquistando il mondo".

L'edizione 2020 di Cartoomics può vantare anche un nutrito numero di ospiti di rilevanza internazionale. Dalla narrativa fantasy al fumetto d'autore, dal romanzo Sci-Fi al fumetto mainstream con diversi autori provenienti da tutto il mondo: Scott Snyder, Charles Soule, Samantha Shannon, Terry Moore, Mirka Andolfo, Brenden Fletcher e Karl Kerschl, sono solo alcuni degli special guest del festival. Per scoprirli tutti bastano pochi click sul programma ufficiale di Cartoomics. Nel corso dei tre giorni saranno molti, più di 50, gli appuntamenti che colmeranno il palinsesto on line di Cartoomics con ospiti di calibro che presentano le novità editoriali delle più importanti casi editrici, da Mondadori a Sergio Bonelli Editore o Panini Comics, da Astorina a Multiplayer Edizioni, da Saldapress a Bao Publishing e Star Comics, solo per citarne alcuni, con ospiti di spicco come i Manetti Bros, che presenteranno il loro "Diabolik", da fumetto a film, oltre che gioco in scatola. L'Italia del fumetto si mette in mostra su MGW-X!

Milan Games Week è da anni sinonimo di celebrazione del videogioco a tutto tondo, una manifestazione dedicata al medium preferito dai giovani e a tutto ciò che ruota intorno a esso. I videogame sono il centro e il fondamento di quello che per tutti gli appassionati è diventato ormai un appuntamento fisso, ora giunto alla sua 10a edizione, che sarà per l'occasione in formato all digital: i gamer di tutta Italia e non solo potranno godersi una 3 giorni di spettacolo e divertimento senza precedenti comodamente da casa collegandosi a Twitch. All'interno del canale MGW-X Games troveranno contenuti inediti ed esclusivi, con interviste, sessioni di gameplay con streamer e celebrity, approfondimenti e anteprime. Insieme a Bryan Ronzani, voce radiofonica di Radio 105 e volto del web, ci saranno alcuni dei creator più amati dagli appassionati di gaming e non solo, per un palinsesto davvero unico. Tra momenti più attesi, come non citare gli approfondimenti e i gameplay con le console di nuova generazione a cura di influencer come Mikeshowsha e Sabaku no Maiku e dei fumettisti Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, che giocheranno per la prima volta in assoluto insieme su PlayStation 5.

Come da tradizione, anche in questa edizione ci sarà GamestopTV, che mostrerà alcuni dei giochi più attesi e apprezzati dal pubblico come Cyberpunk 2077, Demon's Souls e Assassin's Creed: Valhalla. E non solo: il gamer Cydonia svelerà tutti i segreti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e la simpatia travolgente del mitico SIO divertirà tutti i fan della mascotte Nintendo per eccellenza con la collection Super Mario 3D All-Stars che festeggia il 35° compleanno dell'idraulico baffuto.

Non mancherà neanche l'appuntamento con lo sport, grazie alla presenza del team Aprilia Racing Esport che svelerà al pubblico di MGW-X i trucchi per guidare come solo leggende del calibro di Max Biaggi sanno fare, che per l'occasione sarà presente per fare il tifo per i suoi centauri impegnati in gare mozzafiato su MotoGP 20. Oltre ai bolidi a due ruote, anche il calcio avrà il suo spazio grazie al Roma Esport MGW-X Invitational, un triangolare imperdibile tra Roma Esport, Juventus e Bayern Monaco che si sfideranno nella modalità 3vs3 di PES 2021. Un altro momento imprescindibile per i fan del pallone sarà lo scontro tra Inter FC, HC9, il team esport di Hernan Crespo e R10, la franchigia di Ronaldinho, che si sfideranno per la gloria su FIFA 21.

Il gaming e il mondo dello sport non sono mai stati così vicini come con MGW-X! L'esport d'altronde è un settore in continua crescita che conta milioni di appassionati in tutto il mondo e attrae sempre di più l'attenzione di grandi aziende e media. Basti pensare che solo in Italia ben 1.4 milioni di persone dichiarano di seguire eventi legati al gaming competitivo, un dato complessivamente in crescita del 22% su base annua. Milan Games Week, ha sempre supportato il movimento italiano organizzando numerosi tornei dedicati ai giochi più amati dal pubblico. Quest'anno, in occasione del suo 10° anniversario, il mondo esport verrà celebrato con una fitta programmazione di eventi declinati in ben 2 canali Twitch dedicati: Milan Games Week Esports by PG Esports e Milan Games Week Esports by ESL.

Il primo ospiterà eventi di livello internazionale firmati PG Esports come l'Intel Showdown powered by Buddybank di League of Legends e il Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, dove si sfideranno i migliori talenti del celebre MOBA di Riot Games e dello sparatutto dei record di Ubisoft, la Valorant Radiant Academy powered by Vodafone, che vedrà tra i protagonisti anche i famosi pro-player Pow3r, Stermy, Hal e Lomba e la Italian Rocket Championship, dedicata al fenomeno mondiale firmato Psyonix Studios. Il canale ESL, invece, ospiterà, tra gli altri, le finali dell'attesissimo ESL Vodafone Championship, il torneo esport più longevo d'Italia, che vedrà tantissimi campioni sfidarsi su Clash Royale, Brawl Stars e Counter-Strike: Global Offensive, per conquistare l'ambito titolo di Campione Italiano e un montepremi complessivo di 20.000€.

Anche quest'anno la Milan Games Week celebra la scena Indie italiana e internazionale. In collaborazione con IIDEA, l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, e grazie a un canale Twitch interamente dedicato, MGW INDIE, decine di sviluppatori indipendenti avranno uno spazio tutto loro dove mettere in mostra le proprie affascinanti creazioni e farsi notare da migliaia di appassionati e addetti ai lavori. I 30 studi di sviluppo scelti tra tutti quelli che hanno partecipato al bando nelle scorse settimane avranno adesso la possibilità di presentare le proprie idee a tutti gli amanti di videogame, italiani ma anche stranieri, grazie a uno spazio di 30 minuti all'interno del canale Twitch MGW INDIE.

Una volta al giorno, per un totale di 3 appuntamenti dal 27 al 29 novembre, in calendario diverse tavole rotonde tra sviluppatori indipendenti caratterizzati da tre diversi temi: Sci-fi, One-man Company e Narrativa, che faranno da filo conduttore tra i vari interventi degli ospiti. Dei momenti di confronto e condivisione di aneddoti, idee e segreti del mestiere legati allo sviluppo di videogiochi indie, argomento che suscita molto interesse tra i videogiocatori, sempre pronti a scoprire nuovi retroscena e curiosità su questo affascinante mondo.

A testimonianza di quanto l'industria del gaming sia attenta e si impegni nel sociale, la mattina di domenica 29 novembre sarà dedicata all'iniziativa Play for Kids, realizzata in collaborazione con Fondazione Veronesi e IIDEA: un progetto volto alla raccolta di fondi per la lotta ai tumori dell'infanzia e dell'adolescenza. Streamer, creator e pro-player permetteranno ai fan di effettuare donazioni per questa importante causa, coinvolgendoli come solo loro sanno fare. In particolare, il momento clou sarà quando Paoloidolo (QLASH), Rekinss (Exeed) e Efesto96 (Samsung Morning Stars) si sfideranno a League of Legends e a Fortnite, sensibilizzando tra un partita e l'altra le proprie community nei confronti un'iniziativa dove il contributo di un audience così attenta e affezionata può davvero fare la differenza.

Anche quest'anno Radio 105 è la Radio ufficiale e ha scelto MGW-X per lanciare il proprio canale su Twitch: RADIO_105. Come sempre, Radio 105 firma il palinsesto musicale della manifestazione che sarà a disposizione di tutti gli amanti di rap, trap, videogame e cultura pop. Dopo l'esibizione di Shade dell'opening night, da venerdì a domenica dagli studi di Radio 105 i dj dell'emittente racconteranno MGW-X. Saranno Daniele Battaglia e Diletta Leotta, Fabiola e Dario Spada, Gli Autogol e Ludovica Pagani a intrattenere gli ascoltatori in diretta radio e sul canale Twitch di Radio 105, dove sarà possibile assistere alle esibizioni live di artisti amatissimi dai più giovani: Il Tre, Mr Rain, J Lord con Dat Boi Dee e Cromo.